На Камчатке госпитализировали приехавшую из Южной Кореи женщину

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Жительницу Петропавловска-Камчатского с симптомами ОРВИ, которая вернулась на полуостров из Южной Кореи, госпитализировали в инфекционное отделение краевого Центра СПИД. Об этом информирует пресс-служба правительства Камчатского края.
На Камчатке госпитализировали приехавшую из Южной Кореи женщину
  • © Виталий Аньков/РИА Новости

По данным пресс-службы, 45-летняя женщина должна будет провести 14 дней под динамическим наблюдением специалистов. Уточняется, что она стала четвёртым пациентом, поступившим в стационар после возвращения из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. У троих коронавирус выявлен не был.

«Что касается четвёртой пациентки, то она вернулась из Пусана с симптомами вирусной инфекции, была госпитализирована по всем правилам в соответствии с приказом о мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», — заявила главный врач Центра СПИД Ирина Давудова.

Состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что краевые власти будут проверять на наличие коронавируса не только иностранцев, но и пассажиров рейсов из Владивостока и Хабаровска.

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