В Тюмени завели 12 дел против подозреваемых в сбыте наркотиков

В Тюмени завели 12 уголовных дел против подозреваемых в сбыте наркотиков.

Об этом сообщает Nashgorod.ru.

По имеющимся данным, злоумышленники сбывали запрещённые вещества через интернет не только в Тюмени, но и в Свердловской области и Крыму. Предполагается, что обвиняемые занимались незаконной деятельностью с августа 2018 года по май 2019-го.

Как полагают следователи, участниками руководили удалённо. Организаторы и распространители содержатся под стражей.

Организована проверка по факту легализации денежных средств, добытых преступным путём.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.