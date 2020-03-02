В Тюмени завели 12 дел против подозреваемых в сбыте наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает Nashgorod.ru.
По имеющимся данным, злоумышленники сбывали запрещённые вещества через интернет не только в Тюмени, но и в Свердловской области и Крыму. Предполагается, что обвиняемые занимались незаконной деятельностью с августа 2018 года по май 2019-го.
Как полагают следователи, участниками руководили удалённо. Организаторы и распространители содержатся под стражей.
Организована проверка по факту легализации денежных средств, добытых преступным путём.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.