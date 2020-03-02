В Удмуртии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в избиении детей гражданской жены

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В Удмуртии вынесли приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в причинении физических или психических страданий и в угрозе убийством приёмным детям гражданской жены.
В Удмуртии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в избиении детей гражданской жены
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Об этом информирует Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Судейского сообщества Удмуртской Республики.

Уголовное дело рассматривал Устиновский районный суд Ижевска. Установлено, что с марта по август 2019 года мужчина систематически наносил 11-летнему мальчику побои, бил ремнём, наносил удары бутылкой. Также пострадали восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик.

Подсудимый признал вину. Он получил 4,5 года в исправительной колонии строгого режима. Вердикт к законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном.

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