В Удмуртии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в избиении детей гражданской жены

В Удмуртии вынесли приговор 34-летнему мужчине, обвиняемому в причинении физических или психических страданий и в угрозе убийством приёмным детям гражданской жены.

Об этом информирует Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Судейского сообщества Удмуртской Республики.

Уголовное дело рассматривал Устиновский районный суд Ижевска. Установлено, что с марта по август 2019 года мужчина систематически наносил 11-летнему мальчику побои, бил ремнём, наносил удары бутылкой. Также пострадали восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик.

Подсудимый признал вину. Он получил 4,5 года в исправительной колонии строгого режима. Вердикт к законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном.