Сапёры обезвредили более 200 снарядов времён войны в Петербурге и Ленобласти

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Сапёры Западного военного округа обезвредили более 200 снарядов времён Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в феврале.
Сапёры обезвредили более 200 снарядов времён войны в Петербурге и Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Большинство обнаруженных боеприпасов — немецкие артиллерийские снаряды разных калибров.

При утилизации сапёры применяют новейший комплекс разминирования МИКР. Он включает устройства инженерной разведки местности, общевойсковые костюмы с защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Ранее kp.ru сообщало, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.

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