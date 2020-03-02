Сапёры обезвредили более 200 снарядов времён войны в Петербурге и Ленобласти
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Большинство обнаруженных боеприпасов — немецкие артиллерийские снаряды разных калибров.
При утилизации сапёры применяют новейший комплекс разминирования МИКР. Он включает устройства инженерной разведки местности, общевойсковые костюмы с защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.
Ранее kp.ru сообщало, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.