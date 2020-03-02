Сапёры обезвредили более 200 снарядов времён войны в Петербурге и Ленобласти

Сапёры Западного военного округа обезвредили более 200 снарядов времён Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в феврале.

РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Большинство обнаруженных боеприпасов — немецкие артиллерийские снаряды разных калибров. При утилизации сапёры применяют новейший комплекс разминирования МИКР. Он включает устройства инженерной разведки местности, общевойсковые костюмы с защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами. Ранее kp.ru сообщало, что в Курской области обезвредили мину времён Великой Отечественной войны.