В Архангельской области перед судом предстанет врач по делу о смерти пациентки

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В Архангельской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего акушера-гинеколога Коряжемской городской больницы.
В Архангельской области перед судом предстанет врач по делу о смерти пациентки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Мужчина обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть пациентки.

Установлено, что врач, являясь заведующим отделением стационара акушерского отделения, в октябре 2018 года допустил дефекты во время операции. Это привело к гибели 70-летней женщины. Медик признал вину.

Материалы переданы в суд.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Мурманской области завели дело после проведения семичасовой операции по ампутации ноги.

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