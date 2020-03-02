В Архангельской области перед судом предстанет врач по делу о смерти пациентки
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Мужчина обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло по неосторожности смерть пациентки.
Установлено, что врач, являясь заведующим отделением стационара акушерского отделения, в октябре 2018 года допустил дефекты во время операции. Это привело к гибели 70-летней женщины. Медик признал вину.
Материалы переданы в суд.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Мурманской области завели дело после проведения семичасовой операции по ампутации ноги.