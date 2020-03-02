В Волгоградской области завели дело против многодетной матери

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В Ольховском районе Волгоградской области завели уголовное дело против 26-летней женщины, подозреваемой в жёстком обращении со своими детьми.
В Волгоградской области завели дело против многодетной матери
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональный главк МВД России.

К инспекторам обратились медицинские работники — педиатр заметила ссадины и ушибы во время осмотра четырёх малолетних детей. В 2019 году семья была поставлена на учёт как неблагополучная. Месяц назад подозреваемая родила пятого ребёнка.

В ближайшее время женщина будет находиться под наблюдением. Её детей девяти, семи, четырёх и двух лет разместят в социально-реабилитационном центре.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане завели дело по факту истязания четырёх детей в семье.

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