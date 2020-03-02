Путин поручил кабмину создать единую систему мониторинга нацпроектов

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание единой системы мониторинга реализации национальных проектов. Поручение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
Путин поручил кабмину создать единую систему мониторинга нацпроектов
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Правительству Российской Федерации обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и её интеграцию с соответствующими государственными и ведомственными информационными системами», — говорится в поручении.

Ранее правительство России определило кураторов среди вице-премьеров по реализации нацпроектов.

В пресс-службе кабмина сообщали, что общие вопросы реализации нацпроектов будут курировать Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко.

Также Белоусов будет курировать проекты в сферах предпринимательства, производительности труда и поддержки занятости, международной кооперации и экспорта.

Марата Хуснуллина назначили куратором проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», а Викторию Абрамченко — проекта «Экология».

Отмечалось, что в сферах здравоохранения, образования, демографии и науки куратором будет Татьяна Голикова, а в вопросах демографии, культуры и цифровой экономики — Дмитрий Чернышенко.

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