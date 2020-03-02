Путин поручил кабмину создать единую систему мониторинга нацпроектов
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- РИА Новости
«Правительству Российской Федерации обеспечить создание единой информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и её интеграцию с соответствующими государственными и ведомственными информационными системами», — говорится в поручении.
Ранее правительство России определило кураторов среди вице-премьеров по реализации нацпроектов.
В пресс-службе кабмина сообщали, что общие вопросы реализации нацпроектов будут курировать Андрей Белоусов и Дмитрий Григоренко.
Также Белоусов будет курировать проекты в сферах предпринимательства, производительности труда и поддержки занятости, международной кооперации и экспорта.
Марата Хуснуллина назначили куратором проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», а Викторию Абрамченко — проекта «Экология».
Отмечалось, что в сферах здравоохранения, образования, демографии и науки куратором будет Татьяна Голикова, а в вопросах демографии, культуры и цифровой экономики — Дмитрий Чернышенко.