Супругам из Курганской области предъявили обвинение в организации преступного сообщества
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«В Шатровском районе Курганской области и на территории Тюменской области семейная пара организовала в складских помещениях два подпольных цеха по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции», — рассказали в ведомстве.
Обвиняемые были задержаны в 2018 году. Оперативники обнаружили более 60 тыс. литров продукции, стоимость которой оценивается в 23 млн рублей.
Полученные доходы супруги направляли на покупку недвижимости в Тюмени.
На данный момент пара находится под домашним арестом, остальные фигуранты — под подпиской о невыезде.
Ранее kp.ru сообщало, что в Ленинградской области прекратили работу цеха по производству контрафактного алкоголя.