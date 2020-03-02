Супругам из Курганской области предъявили обвинение в организации преступного сообщества, производившего и продававшего суррогатный алкоголь.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«В Шатровском районе Курганской области и на территории Тюменской области семейная пара организовала в складских помещениях два подпольных цеха по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемые были задержаны в 2018 году. Оперативники обнаружили более 60 тыс. литров продукции, стоимость которой оценивается в 23 млн рублей.

Полученные доходы супруги направляли на покупку недвижимости в Тюмени.

На данный момент пара находится под домашним арестом, остальные фигуранты — под подпиской о невыезде.

Ранее kp.ru сообщало, что в Ленинградской области прекратили работу цеха по производству контрафактного алкоголя.