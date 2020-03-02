В Удмуртии вынесли приговор по делу о применении насилия в отношении полицейского

В Удмуртии вынесли приговор по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года в Уве. Полицейский пришёл домой к неоднократно судимому молодому человеку для проверки информации о преступлении. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал вести себя агрессивно и попытался ударить сотрудника правоохранительных органов ножом.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил к лишению свободы сроком 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.