В Удмуртии вынесли приговор по делу о применении насилия в отношении полицейского

Короткая ссылка
В Удмуртии вынесли приговор по делу о применении насилия в отношении представителя власти.
В Удмуртии вынесли приговор по делу о применении насилия в отношении полицейского
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл в сентябре 2019 года в Уве. Полицейский пришёл домой к неоднократно судимому молодому человеку для проверки информации о преступлении. Подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он стал вести себя агрессивно и попытался ударить сотрудника правоохранительных органов ножом.

Суд признал молодого человека виновным и приговорил к лишению свободы сроком 2,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области задержали одного из подозреваемых в нападении на станцию скорой помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить