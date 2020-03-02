Вирусолог оценил возможность снижения риска заражения коронавирусом после потепления

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Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов оценил вероятность снижения риска заражения коронавирусом после потепления.
Вирусолог оценил возможность снижения риска заражения коронавирусом после потепления
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» он не исключил, что при потеплении вероятность заражения коронавирусом снизится. По мнению вирусолога, такое предположение было сделано из-за прохождения других эпидемий.

«Если вы посмотрите на статистику заболевания гриппом, то вспышки происходят в осенне-весенний период. У нас не круглогодичный эпидемический порог по гриппу. Данное предположение связано с тем, что заболевания относительно близкородственные», — отметил специалист.

Он добавил, что необходимо учитывать определённую зависимость между климатическими условиями и заболеваемостью.

Ранее пассажирка рейса из Милана в беседе с «Газетой.Ru»  рассказала о домашнем карантине после возвращения в Москву.

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