Вирусолог оценил возможность снижения риска заражения коронавирусом после потепления

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов оценил вероятность снижения риска заражения коронавирусом после потепления.

В беседе с сайтом «Москва 24» он не исключил, что при потеплении вероятность заражения коронавирусом снизится. По мнению вирусолога, такое предположение было сделано из-за прохождения других эпидемий.

«Если вы посмотрите на статистику заболевания гриппом, то вспышки происходят в осенне-весенний период. У нас не круглогодичный эпидемический порог по гриппу. Данное предположение связано с тем, что заболевания относительно близкородственные», — отметил специалист.

Он добавил, что необходимо учитывать определённую зависимость между климатическими условиями и заболеваемостью.

Ранее пассажирка рейса из Милана в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о домашнем карантине после возвращения в Москву.