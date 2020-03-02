В Казани рассказали о состоянии ребёнка, госпитализированного после нападения матери
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Татарстана.
Мальчик проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице.
«Ребёнок после операции переведён в отделение. Состояние стабильное», — сказали в ведомстве.
Что касается матери, то она в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.
Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в Казани женщина с ножом напала на двух своих сыновей, а после совершила попытку самоубийства.
В ноябре 2019 года портал Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.