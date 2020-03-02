В Казани рассказали о состоянии ребёнка, госпитализированного после нападения матери

Семилетний ребёнок, госпитализированный после нападения матери в Казани, находится в стабильном состоянии.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Татарстана.

Мальчик проходит лечение в Детской республиканской клинической больнице.

«Ребёнок после операции переведён в отделение. Состояние стабильное», — сказали в ведомстве.

Что касается матери, то она в реанимации, её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Ранее в МВД Татарстана сообщили, что в Казани женщина с ножом напала на двух своих сыновей, а после совершила попытку самоубийства.

В ноябре 2019 года портал Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.