Эксперт оценил заявление Путина о стратегическом вооружении России

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Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о стратегическом вооружении России.
Эксперт оценил заявление Путина о стратегическом вооружении России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что слова Путина служат подтверждением миролюбивой политики России.

«Слова президента означают, что мы не проводим агрессивный курс и мы никому не угрожаем, но в то же время мы не позволим никому оказать на нас военное и внешнеполитическое давление. Просто потому, что у государства, которое хотело бы оказать такое давление, нет шансов ни в военном, ни в политическом плане реализовать такие цели и задачи», — пояснил Коротченко.

Ранее в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства отметил, что созданием современных гиперзвуковых комплексов Россия сохраняет стратегическую стабильность и баланс в мире.

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