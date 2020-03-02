Пассажирка рейса из Милана рассказала о домашнем карантине после возвращения в Москву

Москвичка Влада Яковлева, прилетевшая из Милана в Россию 23 февраля, рассказала о домашнем карантине, на который поместили всех пассажиров рейса из-за риска заражения коронавирусом.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что сотрудники Роспотребнадзора вышли с ней на связь спустя неделю. К девушке направили бригаду скорой помощи.

«Первое, что они сказали: что меня забирают (в больницу), поскольку я была на борту этого самолёта. Очень долгим диалогом добились того, чтобы меня оставили дома, потому что я себя хорошо чувствую. Никаких иммунопрепаратов мне не прописали. Просто сказали сидеть дома», — пояснила она.

По словам Яковлевой, из-за контакта с пассажиром, который попал в 1-ю инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, в течение двух недель ей нельзя покидать квартиру и общаться с посторонними людьми.

Девушка добавила, что за выход на улицу ей и членам её семьи грозит большой штраф.

Она также призналась, что не опасается заражения, но выразила обеспокоенность за здоровье приезжавших к ней сотрудников скорой помощи.

Ранее, как сообщала НСН, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал вероятность изоляции России в связи с ограничениями, введёнными для предотвращения распространения коронавируса.