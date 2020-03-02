Эксперт оценил ситуацию с выдачей кредитных карт российскими банками
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- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik он уточнил, что выдача кредитных карт населению сократилась из-за дополнительных требований ЦБ по выдаче кредитов и займов, причём основной ущерб пришёлся на карты с большим лимитом.
«Связано это с тем, что сейчас банки обязаны смотреть долговую нагрузку заёмщика, и в этой связи банки начали более осторожно выдавать кредитный пластик. Но я бы не сказал, что статистика по январю является показательной по целому году. Я думаю, что в ближайшие месяцы выдачи кредитного пластика выровняются, в первую очередь за счёт того, что банки адаптируются к новым требованиям», — отметил Кабаков.
Вместе с тем он полагает, что потребительское кредитование будет постепенно снижаться, но более детальные выводы можно сделать только к середине года.
Ранее сообщалось, что количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.