Песков прокомментировал сообщения о планах Путина возглавить список ЕР

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Владимир Путин может возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
Песков прокомментировал сообщения о планах Путина возглавить список ЕР
  • РИА Новости

«Это я оставляю газете, потому что никаких действий, ни подготовки, ни решений... нет», — сказал официальный представитель Кремля журналистам.

По его словам, пока об этом говорить преждевременно.

Ранее источники «Коммерсанта» не исключили сценария, при котором на думских выборах списки ЕР возглавит Путин.

В январе председатель единороссов Дмитрий Медведев поручил разработать предложения для содействия новому правительству в реализации задач, поставленных главой государства в послании Федеральному собранию.

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