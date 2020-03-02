В Тюменской облдуме прокомментировали поправки о детях к Конституции

Короткая ссылка
Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова прокомментировала поправки к Конституции о детях.
В Тюменской облдуме прокомментировали поправки о детях к Конституции
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Как отметила Кашкарова, закрепление норм особого отношения к детям отражает приоритеты развития России.

«Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» уже законодательно установлена обязанность государства по обеспечению защиты интересов ребёнка, приданию первостепенного значения детям. Однако поправки в Конституцию носят стратегический характер и отражают приоритеты развития страны», — сказала она.

По её словам, это соответствует требованиям времени.

Ранее в ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам к Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить