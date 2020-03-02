В Тюменской облдуме прокомментировали поправки о детях к Конституции

Депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова прокомментировала поправки к Конституции о детях.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Как отметила Кашкарова, закрепление норм особого отношения к детям отражает приоритеты развития России.

«Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» уже законодательно установлена обязанность государства по обеспечению защиты интересов ребёнка, приданию первостепенного значения детям. Однако поправки в Конституцию носят стратегический характер и отражают приоритеты развития страны», — сказала она.

По её словам, это соответствует требованиям времени.

Ранее в ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам к Конституции.