Более 900 тысяч российских семей воспользовались маткапиталом в 2019 году
- РИА Новости
По его словам, прогнозировалось, что в 2019 году средствами маткапитала воспользуются 800 тыс. семей.
«Фактический показатель оказался выше прогнозного: 936,8 тыс. семей», — цитирует его РИА Новости.
Вовченко добавил, что этого удалось добиться в том числе благодаря льготному ипотечному кредитованию для семей с двумя и более детьми.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.