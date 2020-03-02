Более 900 тысяч российских семей воспользовались маткапиталом в 2019 году

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Первый замминистра труда России Алексей Вовченко сообщил, что в прошлом году средствами материнского капитала воспользовались 936,8 тыс. семей. Об этом он сказал во время круглого стола ОНФ на тему демографии.
Более 900 тысяч российских семей воспользовались маткапиталом в 2019 году
  • РИА Новости

По его словам, прогнозировалось, что в 2019 году средствами маткапитала воспользуются 800 тыс. семей. 

«Фактический показатель оказался выше прогнозного: 936,8 тыс. семей», — цитирует его РИА Новости.

Вовченко добавил, что этого удалось добиться в том числе благодаря льготному ипотечному кредитованию для семей с двумя и более детьми.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.

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