Более 900 тысяч российских семей воспользовались маткапиталом в 2019 году

Первый замминистра труда России Алексей Вовченко сообщил, что в прошлом году средствами материнского капитала воспользовались 936,8 тыс. семей. Об этом он сказал во время круглого стола ОНФ на тему демографии.

РИА Новости

По его словам, прогнозировалось, что в 2019 году средствами маткапитала воспользуются 800 тыс. семей. «Фактический показатель оказался выше прогнозного: 936,8 тыс. семей», — цитирует его РИА Новости. Вовченко добавил, что этого удалось добиться в том числе благодаря льготному ипотечному кредитованию для семей с двумя и более детьми. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.