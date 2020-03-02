В Казани рассказали об объёме жилья, построенного в 2019 году

В Казани построили 1,14 млн кв. м жилья в 2019 году, что на 26% превышает показатели 2018-го.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал мэрии.

Всего в прошлом году введено в эксплуатацию 87 домов. В рамках программы социальной ипотеки построено 150 тыс. кв. м в девяти жилых домах.

Рост объёмов введённого жилья вызван изменениями в законодательстве и вводом эскроу-счетов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 250 семей получили сертификаты на приобретение жилья в Московской области.