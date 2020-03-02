В Казани рассказали об объёме жилья, построенного в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал мэрии.
Всего в прошлом году введено в эксплуатацию 87 домов. В рамках программы социальной ипотеки построено 150 тыс. кв. м в девяти жилых домах.
Рост объёмов введённого жилья вызван изменениями в законодательстве и вводом эскроу-счетов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 250 семей получили сертификаты на приобретение жилья в Московской области.