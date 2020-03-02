Опрос показал, носители каких языков чаще всего ищут работу в России

Специалисты портала ‪hh.ru провели опрос, в рамках которого выяснили, носители каких языков чаще всего ищут работу в России.

Как сообщает «Российская газета», знание тех или иных языков народов России (помимо русского) указано примерно в 1,5% резюме жителей страны.

Отмечается, что наиболее распространённым стал татарский язык — 1,05%.

Большинство соискателей, которые говорят по-татарски, проживают в Татарстане (62% от всех, кто указал данный язык в резюме), Башкортостане (15,4%) и в Москве (8,2%).

На втором месте — башкирский язык (0,16% соискателей), на третьем — чувашский (0,05% соискателей).

Реже всего среди навыков соискателей встречаются мансийский, карельский, лакский, ногайский языки — на каждый из них приходится менее 0,01% резюме.

Кроме того, соискатели указывали в резюме знание языков других народов: украинского, армянского, узбекского, таджикского, белорусского, иврита.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на сервис Superjob сообщала, что россияне назвали причины отказа от предложений работодателей.