В Челябинске поклонники АУЕ осквернили место гибели подростка

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В Челябинске неизвестные сторонники движения АУЕ осквернили место гибели заступившегося за девушек 17-летнего подростка.
В Челябинске поклонники АУЕ осквернили место гибели подростка
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Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин уже распорядился провести проверку по данному инциденту.

«Бастрыкин поставил ход проверки и результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняет издание «Взгляд», интернет-пользователи полагают, что вандалами являются друзья убийцы молодого человека.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства подростка.

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