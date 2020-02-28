Эксперт рассказал о мерах профилактики коронавируса

Эксперт по биобезопасности, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал о мерах профилактики коронавируса.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что сейчас не то время, чтобы пожимать друг другу руки или обниматься при встрече.

Как считает эксперт, также не стоит находиться там, где много людей, особенно кашляющих и чихающих. Он рекомендует сократить до минимума любые контакты в жизненных и рабочих ситуациях.

«Маски — ещё не гарантия того, что можно уберечься от мелких частичек, содержащих вирусы. Гигиена рук здесь гораздо более важна, чем все экзотические советы. Надо почаще мыть руки, протирать поверхности антисептическими веществами», — сказал Дурманов.

Он добавил, что вирус — не бактерия и если для дезинфекции применяются спиртовые растворы, то их крепость должна быть не менее 60 градусов.

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