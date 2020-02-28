Адвокат Литреева прокомментировал решение суда

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Адвокат сооснователя и руководителя компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении наркотиков, прокомментировал решение Свердловского областного суда.
Адвокат Литреева прокомментировал решение суда

Суд оставил Литреева под арестом.

«Это очень жестокое постановление, несмотря на то что срок содержания под стражей снижен на 30 дней, то есть Саша будет находиться в СИЗО не по 22 апреля, а по 23 марта», — заявил Алексей Бушмаков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

24 февраля суд в Екатеринбурге арестовал Литреева по обвинению в хранении наркотиков. У IT-специалиста были обнаружены две таблетки MDMA, он признал вину.

Литреев известен тем, что создал приложение «Красная кнопка» для задержанных на митингах, которое автоматически определяет отделение МВД, куда доставили человека, и передаёт информацию правозащитникам.

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