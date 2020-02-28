В Саратовской области прошли учения войск радиационной и химической защиты

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На полигоне в Саратовской области прошли учения войск радиационной, химической и биологической защиты.
В Саратовской области прошли учения войск радиационной и химической защиты
  • © Андрей Становов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Участники манёвров учились прятать за дымовой завесой стратегические объекты. Специальным машинам достаточно двух минут, чтобы полностью скрыть территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. Её перестают видеть не только наблюдатели и камеры, но и инфракрасная аппаратура.

Кроме того, военнослужащие сдали нормативы по стрельбе и пробежали полосу препятствий в противогазах.

Ранее Nation News сообщал, что в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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