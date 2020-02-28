В Ульяновской области вынесли приговор по делу о нападении на многодетную мать

Житель Ульяновской области приговорён к 8,5 года в колонии строгого режима за нападение на многодетную мать.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в октябре 2019 года в посёлке Чердаклы. Ночью ранее судимый за кражу мужчина ворвался в дом потерпевших и потребовал деньги. Затем он скрылся с места происшествия.

Суд признал фигуранта уголовного дела виновным в разбое с незаконным проникновением в жилище.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени задержали мужчину, бросавшегося с железным прутом на прохожих.