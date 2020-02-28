В Архангельской области вынесли приговор родителям по делу об истязании сына

Плесецкий районный суд вынес приговор родителям по делу об истязании сына, рассказали в СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Об этом сообщают «Невские новости».

Установлено, что супруги заставляли 11-летнего мальчика беспрекословно выполнять все их требования. Ребёнок пострадал от телесных наказаний и побоев. Он изъят из семьи в реабилитационный центр.

Суд приговорил родителей к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком. В пользу мальчика также взыскано 35 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет мать, которая заперла троих детей дома на сутки.