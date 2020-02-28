В Архангельской области вынесли приговор родителям по делу об истязании сына

Короткая ссылка
Плесецкий районный суд вынес приговор родителям по делу об истязании сына, рассказали в СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В Архангельской области вынесли приговор родителям по делу об истязании сына
  • © sledcom.ru

Об этом сообщают «Невские новости».

Установлено, что супруги заставляли 11-летнего мальчика беспрекословно выполнять все их требования. Ребёнок пострадал от телесных наказаний и побоев. Он изъят из семьи в реабилитационный центр.

Суд приговорил родителей к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком. В пользу мальчика также взыскано 35 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет мать, которая заперла троих детей дома на сутки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить