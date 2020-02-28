В Архангельской области вынесли приговор родителям по делу об истязании сына
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Об этом сообщают «Невские новости».
Установлено, что супруги заставляли 11-летнего мальчика беспрекословно выполнять все их требования. Ребёнок пострадал от телесных наказаний и побоев. Он изъят из семьи в реабилитационный центр.
Суд приговорил родителей к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком. В пользу мальчика также взыскано 35 тыс. рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет мать, которая заперла троих детей дома на сутки.