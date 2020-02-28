В Томске завели дело по факту возможного изнасилования воспитанницы детдома
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на областное СУ СК России.
Следователи получили заявление о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Выясняются все обстоятельства, указанные в заявлении», — отметили в ведомстве.
Со своей стороны, в Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области заявили, что учреждения для детей-сирот в своей работе соблюдают принципы открытости.
«Их воспитанники не замкнуты в стенах учреждений, они учатся в обычных школах, посещают кружки и секции, активно общаются с наставниками и волонтёрами. К сожалению, как и обычные дети, они могут стать жертвами правонарушений или преступлений», — рассказали в ведомстве.
Там отметили, что сотрудники учреждений делают всё, чтобы избежать подобных ситуаций.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об изнасиловании.