В Томске завели дело по факту возможного изнасилования воспитанницы детдома

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В Томске завели уголовное дело по факту возможного изнасилования воспитанницы детдома.
В Томске завели дело по факту возможного изнасилования воспитанницы детдома
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на областное СУ СК России.

Следователи получили заявление о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Выясняются все обстоятельства, указанные в заявлении», — отметили в ведомстве.

Со своей стороны, в Департаменте по вопросам семьи и детей Томской области заявили, что учреждения для детей-сирот в своей работе соблюдают принципы открытости.

«Их воспитанники не замкнуты в стенах учреждений, они учатся в обычных школах, посещают кружки и секции, активно общаются с наставниками и волонтёрами. К сожалению, как и обычные дети, они могут стать жертвами правонарушений или преступлений», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что сотрудники учреждений делают всё, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области вынесли приговор по делу об изнасиловании.

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