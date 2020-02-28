В ГД внесён проект о наказании за нарушения при голосовании по Конституции

В Государственную думу был внесён законопроект об уголовной ответственности за нарушения при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству и законодательству.

«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, вводящий уголовную ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования, — проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что за подобное нарушение может грозить до четырёх лет тюрьмы.

Ранее в ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам к Конституции.

27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.

Предполагается, что оно пройдёт с 08:00 до 20:00 по местному времени.