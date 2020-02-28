В ГД внесён проект о наказании за нарушения при голосовании по Конституции

Короткая ссылка
В Государственную думу был внесён законопроект об уголовной ответственности за нарушения при общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
В ГД внесён проект о наказании за нарушения при голосовании по Конституции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству и законодательству.

«Сегодня в Государственную думу внесён законопроект, вводящий уголовную ответственность за нарушения при проведении общероссийского голосования, — проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что за подобное нарушение может грозить до четырёх лет тюрьмы.

Ранее в ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам к Конституции.

27 февраля комитет Госдумы одобрил поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля.

Предполагается, что оно пройдёт с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить