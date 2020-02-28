На территории тюменского мусорного завода зафиксировали превышение уровня радиации

При въезде на территорию тюменского мусорного завода зафиксировали превышение уровня радиации.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ООО «ТЭО», которому принадлежит завод, проезд к предприятию перекрыт.

«Оборудование тюменского мусоросортировочного завода на КПП зафиксировало превышение допустимых норм радиации в содержимом одного из въезжающих мусоровозов. Сотрудниками завода были незамедлительно приняты все необходимые меры безопасности и проинформированы уполномоченные государственные службы», — пояснили в организации.

10 февраля в МЧС по Москве со ссылкой на данные специалистов заявили, что сообщения о резком скачке радиации в Москве не соответствуют действительности.