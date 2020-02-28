В калининградском УМВД прокомментировали сообщения о задержании экс-полицейского

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В пресс-службе калининградского УМВД прокомментировали сообщения о задержании бывшего полицейского.
В калининградском УМВД прокомментировали сообщения о задержании экс-полицейского
  • РИА Новости

«В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД задержан бывший оперативный дежурный отдела полиции», — заявили радиостанции «Говорит Москва» в ведомстве.

Установлено, что в октябре 2019 года мужчина не обеспечил надлежащего контроля за безопасным содержанием и поведением задержанного гражданина, в результате чего тот повредил радиатор отопления и скончался от термических ожогов.

«Ранее по результатам служебной проверки данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд должностных лиц, в том числе и руководители, которые не обеспечили необходимый контроль за работой дежурной части ОМВД России по Московскому району города Калининграда, были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в полиции.

Там добавили, что сотрудники собственной безопасности УМВД осуществляют оперативное сопровождение расследования.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший сотрудник следственного отдела МО МВД России «Каргапольский» предстанет перед судом за фальсификацию доказательств по уголовному делу.

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