Названа средняя зарплата работников организаций Нижегородской области

В декабре 2019 года средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Нижегородской области составила 48,7 тыс. рублей.

Как сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Нижегородстата, это на 13,9% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что в целом за год средняя зарплата жителей региона составила 35,6 тыс. рублей.

Общий фонд начисленной заработной платы в декабре 2019 года составил более 56,1 млн рублей, а с начала года — 492,1 млн рублей.

Таким образом, темпы роста в сравнении с 2018 годом по декабрю составили 13,3%, а в целом за год — 7,6%.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», россияне назвали причины отказа от предложений работодателей.