В Иркутской области проводят проверку по факту оставления новорождённого в перинатальном центре

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В Иркутской области проводят доследственную проверку по факту оставления новорождённого в туалете перинатального центра в Братске.
В Иркутской области проводят проверку по факту оставления новорождённого в перинатальном центре
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СК России.

Утром в пятницу, 28 февраля, сотрудница женской консультации обратилась в полицию и рассказала, что найдена сумка с девочкой. Личность матери установили по записям с камер видеонаблюдения.

«С ней работают следователи. Известно, что девочку она родила сегодня ночью. У женщины пятеро детей, она воспитывает их одна», — рассказали следователи.

Ребёнок госпитализирован. Угрозы жизни нет, передаёт Nation News.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет мать, которая заперла троих детей дома на сутки.

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