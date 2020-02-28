Эксперт оценил прогноз о повышении цен на продукты из-за коронавируса

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Заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин прокомментировал прогноз о возможном повышении стоимости продовольствия в связи с распространением коронавируса.
Эксперт оценил прогноз о повышении цен на продукты из-за коронавируса
  • Pixabay

В беседе с сайтом «Аргументы и факты» он отметил, что в целом по России повышения цен на продовольствие из-за исчезновения китайских продуктов ждать не стоит.

«Российские ритейлеры закупали в Китае в основном экзотические фрукты, цитрусовые, но ничего такого, что не могло бы быть заменено, нет. Огурцы, помидоры, баклажаны — это товары категории фреш, которые долго не хранятся, и логистика у них довольно сложная», — пояснил Ионкин.

Он добавил, что 95% продовольствия, представленного в российских магазинах, — отечественного производства. Кроме того, овощи и цитрусовые также поставляются в Россию из Турции и Азербайджана. 

По мнению специалиста, ситуация с поставками непродовольственных товаров — электроники, одежды и обуви — более напряжённая, поскольку их сложнее заменить.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с ФАН прокомментировал прогноз о повышении цен на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, в России.

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