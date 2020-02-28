Воробьёв рассказал о ситуации с управляющими компаниями в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе разработали комплекс мероприятий по оценке качества работы управляющих компаний.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам главы региона, количество недобросовестных организаций в Подмосковье в настоящее время сократилось с 200 до 32.

Среди основных претензий жителей к управляющим компаниям он назвал уборку подъездов, неисправность освещения и работу лифтов.

Губернатор пообещал, что с 1 апреля в области будут работать только надёжные УК.

«Компаний в «красной зоне» осталось 32, к апрелю их будет ноль. Мы сделаем так, чтобы управляющие компании чётко понимали, как оценивают жители их работу и на чём нужно сделать акцент. ЦУР напрямую выводит жалобы конкретно подъезда на управляющую компанию, раньше это была длинная цепочка», — отметил Воробьёв.

Он также добавил, что задача управляющих компаний — устранять все проблемы очень быстро, а лучше их не допускать.