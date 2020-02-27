Мать стоявшего на гречке мальчика в Омске могут лишить прав на ребёнка
- Омск. Архивное фото / © Алексей Мальгавко
- РИА Новости
«Управлением опеки и попечительства департамента образования администрации Омска направлено исковое заявление о лишении родительских прав матери в Октябрьский районный суд», — цитирует её РИА Новости.
Уполномоченный по правам ребёнка в Омской области также рассказала, что с мальчиком продолжает работу психолог. Ребёнок находится в интернате.
Ранее отчима мальчика приговорили к 4,5 года колонии, а его мать — к 1,5 года тюрьмы.
В конце декабря газета «Известия» писала, что дело об истязании мальчика в семье в Омске взяла на контроль уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
В апреле — мае 2019 года ребёнка в качестве наказания ставили в угол на колени на гречневую крупу. Это происходило, когда мальчик не приходил вовремя из школы или с прогулки.