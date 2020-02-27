В Татарстане рассказали о выплатах в сёлах за рождение третьего и последующего ребёнка

Жительницы сёл Татарстана будут получать выплату в размере 100 тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребёнка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте республиканского кабмина.

Об этом сообщает «Реальное время».

Ранее за рождение первенца жительницы сёл в возрасте до 25 лет получали 50 тыс. рублей. При рождении третьего ребёнка женщинам до 29 лет предусматривалась выплата в размере 100 тыс.

Новые поправки предполагают, что выплаты смогут получать матери при рождении третьего и каждого последующего ребёнка.

Телеканал «360» сообщал, что более 250 семей получили сертификаты на приобретение жилья в Подмосковье.