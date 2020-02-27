В Татарстане рассказали о выплатах в сёлах за рождение третьего и последующего ребёнка

Короткая ссылка
Жительницы сёл Татарстана будут получать выплату в размере 100 тыс. рублей за рождение третьего и последующего ребёнка. Соответствующее постановление опубликовано на сайте республиканского кабмина.
В Татарстане рассказали о выплатах в сёлах за рождение третьего и последующего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Ранее за рождение первенца жительницы сёл в возрасте до 25 лет получали 50 тыс. рублей. При рождении третьего ребёнка женщинам до 29 лет предусматривалась выплата в размере 100 тыс.

Новые поправки предполагают, что выплаты смогут получать матери при рождении третьего и каждого последующего ребёнка.

Телеканал «360» сообщал, что более 250 семей получили сертификаты на приобретение жилья в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить