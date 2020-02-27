В Петербурге представили эскиз памятника адмиралу Ушакову

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В Санкт-Петербурге представили эскиз памятника адмиралу Фёдору Ушакову.
В Петербурге представили эскиз памятника адмиралу Ушакову
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Об этом сообщает kp.ru.

«26 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылся международный форум «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации», посвящённый 275-летию со дня рождения адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова», — заявили в пресс-службе городского правительства.

В рамках форума был представлен проект памятника. Монумент планируют разместить на площади Труда.

Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге открыли бюст архитектора и реставратора Николая Белехова.

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