В Петербурге представили эскиз памятника адмиралу Ушакову

В Санкт-Петербурге представили эскиз памятника адмиралу Фёдору Ушакову.

Об этом сообщает kp.ru.

«26 февраля в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого открылся международный форум «Морские традиции в патриотическом воспитании граждан Российской Федерации», посвящённый 275-летию со дня рождения адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова», — заявили в пресс-службе городского правительства.

В рамках форума был представлен проект памятника. Монумент планируют разместить на площади Труда.

Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге открыли бюст архитектора и реставратора Николая Белехова.