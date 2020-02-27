«Росконтроль» проверил сметану с массовой долей жира 15% и 20%

Специалисты «Росконтроля» изучили сметану с массовой долей жира 15% и 20%.

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на на сайт организации, эксперты проанализировали продукцию брендов «Благода», «Сарафаново», «Ростагроэкспорт», «Асеньевская ферма», «Свитлогорье», «Простоквашино», а также «Простоквашино», «Избёнка», «Лакомо», «Ростагроэкспорт», «Брест-Литовск», «Из молока нашей дойки» и «Сарафаново».

Выяснилось, что два образца — «Из молока нашей дойки» и «Лакомо» — небезопасны для употребления в силу многократно превышенного содержания дрожжей.

Кроме того, отмечается, что у сметаны «Асеньевская ферма», «Благода» и «Из молока нашей дойки» кисловатый вкус.

По итогам исследования самыми вкусными были признаны образцы брендов «Сарафаново», «Простоквашино», «Свитлогорье» (жирность 15%) и «Лакомо» (20%).

Однако продукция марки «Лакомо» была занесена в чёрный список за несоответствие требованиям безопасности.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что специалисты Роскачества проверили 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов («мука блинная») российского производства.