Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Дмитрием Язовым

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Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Дмитрием Язовым
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который всё это время оставался предан своему делу, своей стране и всему тому, что представляет из себя история государства Российского и Советского Союза», — цитирует Шойгу РИА Новости.

По словам министра, Язов в самое тяжёлое время не изменил себе и вошёл в историю России.

Язов умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.

Генерал армии в отставке Виктор Ермаков рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о вкладе Язова в вооружённые силы страны.

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