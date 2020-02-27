Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Дмитрием Язовым
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- РИА Новости
«Сегодня мы прощаемся с Дмитрием Тимофеевичем Язовым, человеком, прошедшим путь от курсанта до министра обороны. Человеком, который всё это время оставался предан своему делу, своей стране и всему тому, что представляет из себя история государства Российского и Советского Союза», — цитирует Шойгу РИА Новости.
По словам министра, Язов в самое тяжёлое время не изменил себе и вошёл в историю России.
Язов умер во вторник, 25 февраля, в возрасте 95 лет.
Генерал армии в отставке Виктор Ермаков рассказал в беседе с телеканалом «Звезда» о вкладе Язова в вооружённые силы страны.