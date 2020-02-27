В правительстве Кировской области обсудили организацию бесплатного питания в школах

В правительстве Кировской области обсудили работу по организации бесплатного питания школьников с 1-го по 4-й класс.

Об этом сообщает progorod43.

Как заявил первый зампред кабмина Дмитрий Курдюмов, повышенное внимание уделяется как образовательным учреждениям со своей столовой, так и школам, где организацией питания занимаются сторонние предприятия.

«Министерству сельского хозяйства и продовольствия необходимо проработать этот вопрос и составить продовольственную карту, чтобы кормить детей нашими, местными продуктами», — сказал Курдюмов.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

Согласно данным опроса, проведённого ВЦИОМ, 68% родителей удовлетворены качеством питания в столичных школах. Как сообщает НСН, 72% респондентов заявили, что довольны безопасностью школьного питания. 60% устраивает разнообразие блюд в школьных столовых, а 59% опрошенных рассказали, что удовлетворены полезностью еды.

Участниками исследования стали родители детей школьного возраста, которые проживают в Москве.