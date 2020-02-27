Эксперт рассказал о применении стандартов конвенции МОТ в России

Профессор Финансовой академии при правительстве России, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов рассказал о применении стандартов конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения» Международной организации труда (МОТ).

В беседе с «Российской газетой» эксперт отметил, что Россия добилась ориентиров МОТ почти по всем стандартам.

«Это касается разделов по обеспечению в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием, материнством, инвалидностью, по случаю потери кормильца. Но по каждому направлению надо двигаться вперёд», — сказал он.

Как отметил Сафонов, в конвенции говорится, что граждане имеют право на медицинское обслуживание без какой-либо дискриминации, и в России есть экстренная бесплатная медпомощь, больницы, поликлиники, полисы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Что касается больничных, то эксперт выразил мнение, что сначала нужно предоставить право тем, кто получает достаточно высокую зарплату, сохранить свой доход за счёт небольшого дополнительного тарифа.

«Понятно, переходить, например, с 200 тыс. рублей зарплаты на 48 тыс. рублей — тяжело. И если человек хочет иметь более высокий уровень защищённости на случай болезни, то для него надо предусмотреть дополнительно вторую программу — добровольное личное софинансирование. Но это должен быть посильный тариф», — добавил Сафонов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что власти Удмуртии отчитались о мерах социальной поддержки в регионе.