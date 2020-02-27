Диетолог предупредила о вреде сочетания сладких блинов и алкоголя

Короткая ссылка
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что сочетание сладких блинов и алкоголя может нанести вред здоровью.
Диетолог предупредила о вреде сочетания сладких блинов и алкоголя
  • © Михаил Безносов
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik она пояснила, что такое сочетание оказывает на организм двойную нагрузку, поскольку употребление сладких блинов затягивает процесс расщепления алкоголя в крови.

«Если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими», — подчеркнула Елена Соломатина.

Она также добавила, что употреблять алкоголь нужно мелкими глотками, при этом лучше не закусывать выпитое, а запивать съеденное.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, как правильно есть блины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить