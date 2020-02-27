Диетолог предупредила о вреде сочетания сладких блинов и алкоголя

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что сочетание сладких блинов и алкоголя может нанести вред здоровью.

В беседе с радио Sputnik она пояснила, что такое сочетание оказывает на организм двойную нагрузку, поскольку употребление сладких блинов затягивает процесс расщепления алкоголя в крови.

«Если уж хотите заедать алкоголь блинами, то туда нужно что-то такое, что не давало бы этому алкоголю быстро нанести вред организму. Рекомендации такие: блины должны быть несладкими», — подчеркнула Елена Соломатина.

Она также добавила, что употреблять алкоголь нужно мелкими глотками, при этом лучше не закусывать выпитое, а запивать съеденное.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала, как правильно есть блины.