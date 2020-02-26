Омбудсмен прокомментировала ситуацию вокруг готовивших нападение на школу в Саратове подростков

Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала ситуацию вокруг готовивших нападение на школу подростков.

«Однозначно мы будем изучать обстоятельства произошедшего. Уже начали погружаться в эту тему», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, создана рабочая группа.

Загородняя добавила, что на данный момент у неё нет официальных комментариев от Следственного комитета, так как это в их компетенции.

О задержании планировавших нападение подростков стало известно в среду, 26 февраля. Возбуждено уголовное дело.

Оба подростка признались в подготовке массового убийства. По словам одного из них, планировалось убийство из мести «примерно 40 человек».

По данным ФСБ, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.

Ранее ведущий научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН рассказал о причинах агрессии у подростков.