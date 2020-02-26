Лауреатами губернаторской стипендии в Подмосковье станут 700 школьников
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на главу регионального Минобразования Ирину Каклюгину.
По её словам, 250 стипендий предоставят за интеллектуальные и духовно-нравственные конкурсы, ещё 370 — за творческие и спортивные конкурсы.
80 обучающихся получат премии за конкурсы профессионального мастерства.
«Мы гордимся достижениями наших детей и стараемся видеть и поощрять каждое. Отобрать лучших из лучших было сложно — всего специальным советом было рассмотрено свыше 2 тыс. документов», — сказала Каклюгина.
Она добавила, что каждый стипендиат получит по 27 тыс. рублей.
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