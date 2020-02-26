Ракетчики ЧФ отработали нанесение удара по кораблю условного противника

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Мобильные береговые противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота отработали нанесение удара по кораблю условного противника.
Ракетчики ЧФ отработали нанесение удара по кораблю условного противника
  • © минобороны РФ

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.

Ракетчики, дислоцированные на территории Крыма и на Кавказском побережье, совершили марши в позиционные районы. Они обнаружили надводную цель, идентифицировали её и взяли на сопровождение.

В это же время самолёт-разведчик Су-24МР из состава морской авиации и ПВО провёл разведку и получил данные о нахождении условного противника.

После сопоставления данных «Бал» и «Бастион» выполнили электронные пуски.

Ранее Nation News сообщал, что в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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