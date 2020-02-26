В Кургане выплатили компенсацию ребёнку-инвалиду, которого не пустили в самолёт

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В Кургане выплатили компенсацию в размере 25 тыс. рублей ребёнку-инвалиду, которого не пустили в самолёт.
В Кургане выплатили компенсацию ребёнку-инвалиду, которого не пустили в самолёт
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.

Инцидент произошёл в мае 2018 года, когда мальчику после операции в Центре Илизарова не разрешили подняться на борт.

«При регистрации на рейс отсутствовала отметка о маломобильности пассажира», — уточнили в ведомстве.

Иск был подан к Приморскому агентству авиационных компаний, которое покупало билет и не передало необходимую информацию в авиакомпанию. В качестве компенсации морального вреда в пользу ребёнка с ОАО взыскали 25 тыс. рублей.

Компания подала кассационную жалобу, но суд признал первое решение законным.

«Решение суда исполнено, ответчиком денежные средства переведены», — уточнили в прокуратуре.

Мать подростка-инвалида, которого не пустили на борт самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в Кургане, Светлана Черновая рассказала RT об инциденте.

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