В Кургане выплатили компенсацию ребёнку-инвалиду, которого не пустили в самолёт
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру.
Инцидент произошёл в мае 2018 года, когда мальчику после операции в Центре Илизарова не разрешили подняться на борт.
«При регистрации на рейс отсутствовала отметка о маломобильности пассажира», — уточнили в ведомстве.
Иск был подан к Приморскому агентству авиационных компаний, которое покупало билет и не передало необходимую информацию в авиакомпанию. В качестве компенсации морального вреда в пользу ребёнка с ОАО взыскали 25 тыс. рублей.
Компания подала кассационную жалобу, но суд признал первое решение законным.
«Решение суда исполнено, ответчиком денежные средства переведены», — уточнили в прокуратуре.
Мать подростка-инвалида, которого не пустили на борт самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в Кургане, Светлана Черновая рассказала RT об инциденте.