В Крыму предъявили обвинение фигуранту дела об убийстве, совершённом в 1995 году

В Крыму предъявили обвинение фигуранту уголовного дела об убийстве, совершённом в 1995 году.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГУ СК России по региону Ольгу Постнову.

По её словам, мужчину доставили в Евпаторию из Псковской области.

«Установлено, что примерно в три часа утра 12 ноября 1995 года между нетрезвыми посетителями бара «Лагуна», располагавшегося тогда в посёлке Заозёрное, произошёл конфликт», — рассказала Постнова.

После совершения убийства злоумышленник скрылся.

«От 62-летнего мужчины получена явка с повинной, следствием ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство», — уточнила Постнова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми раскрыли убийство, совершённое в 2002 году.