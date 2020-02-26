В Крыму предъявили обвинение фигуранту дела об убийстве, совершённом в 1995 году

Короткая ссылка
В Крыму предъявили обвинение фигуранту уголовного дела об убийстве, совершённом в 1995 году.
В Крыму предъявили обвинение фигуранту дела об убийстве, совершённом в 1995 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГУ СК России по региону Ольгу Постнову.

По её словам, мужчину доставили в Евпаторию из Псковской области.

«Установлено, что примерно в три часа утра 12 ноября 1995 года между нетрезвыми посетителями бара «Лагуна», располагавшегося тогда в посёлке Заозёрное, произошёл конфликт», — рассказала Постнова.

После совершения убийства злоумышленник скрылся.

«От 62-летнего мужчины получена явка с повинной, следствием ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство», — уточнила Постнова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми раскрыли убийство, совершённое в 2002 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить