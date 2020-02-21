Пристава обвинили в халатности по факту самоубийства экс-сотрудника ФСИН

Следователи предъявили обвинение в халатности приставу, который досматривал покончившего жизнь самоубийством экс-главу управления ФСИН Виктора Свиридова.

«Следователи предъявили обвинение в халатности (ст. 293 УК России. — RT) Нефедову Э. С. В рамках данного уголовного дела продолжается проверка в отношении других сотрудников Чертановского отдела судебных приставов», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку по факту суицида Свиридова. Инцидент произошёл 12 февраля в зале Чертановского суда, где слушалось дело о вымогательстве.

Адвокат заявил, что в разговоре с подзащитным не видел в его поведении предпосылок к совершению самоубийства.