В Нижнем Тагиле поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

В Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. На нём чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Тагильчане на фронте и в тылу всё сделали для Великой Победы. Наше оружие било врага в Сталинграде и на Курской дуге, наши танки брали Берлин», — заявил глава города Владислав Пинаев.

Он вручил благодарственные письма ветеранам, сотрудникам МВД и военнослужащим Нижнетагильского гарнизона.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.