В Нижнем Тагиле поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Тагильчане на фронте и в тылу всё сделали для Великой Победы. Наше оружие било врага в Сталинграде и на Курской дуге, наши танки брали Берлин», — заявил глава города Владислав Пинаев.
Он вручил благодарственные письма ветеранам, сотрудникам МВД и военнослужащим Нижнетагильского гарнизона.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.