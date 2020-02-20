В Нижнем Тагиле поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

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В Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. На нём чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
В Нижнем Тагиле поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Тагильчане на фронте и в тылу всё сделали для Великой Победы. Наше оружие било врага в Сталинграде и на Курской дуге, наши танки брали Берлин», — заявил глава города Владислав Пинаев.

Он вручил благодарственные письма ветеранам, сотрудникам МВД и военнослужащим Нижнетагильского гарнизона.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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