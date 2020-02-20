На саммите в Петербурге обсудили создание варианта Арктической доктрины России

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На саммите «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов» в Санкт-Петербурге обсудили создание варианта Арктической доктрины России.
На саммите в Петербурге обсудили создание варианта Арктической доктрины России
  • © Минприроды РФ. Ирина Скалина

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Как заявила вице-президент Арктической общественной академии наук Марина Минина, доктрина могла бы стать основой для документов, определяющих миссию России в регионе.

«Современные вызовы и угрозы в Арктике: сокращение численности населения и экономические трудности, сложная международная обстановка», — отметила она.

По её словам, международное сотрудничество в Арктике неизбежно.

Саммит проходит 20 и 21 февраля.

Ранее, как передавало kp.ru, власти Якутии оценили перспективы развития Арктики.

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