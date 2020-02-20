На саммите в Петербурге обсудили создание варианта Арктической доктрины России
- © Минприроды РФ. Ирина Скалина
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Как заявила вице-президент Арктической общественной академии наук Марина Минина, доктрина могла бы стать основой для документов, определяющих миссию России в регионе.
«Современные вызовы и угрозы в Арктике: сокращение численности населения и экономические трудности, сложная международная обстановка», — отметила она.
По её словам, международное сотрудничество в Арктике неизбежно.
Саммит проходит 20 и 21 февраля.
Ранее, как передавало kp.ru, власти Якутии оценили перспективы развития Арктики.