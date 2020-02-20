В Оренбургской области задержали подозреваемого в подготовке заказного убийства

Сотрудники СУ СК России по Оренбургской области и МУ МВД России «Орское» задержали подозреваемого в подготовке заказного убийства.

Об этом сообщает orenday.ru.

По информации следователей, 47-летний мужчина решил убить своего знакомого, с которым сложились неприязненные отношения на почве семейного конфликта. Он позвал 51-летнего приятеля, пообещав вознаграждение. Тот обратился в полицию.

19 февраля «киллер» встретился с подозреваемым в Орске, где предъявил видеозапись в качестве доказательства совершённого преступления. Заказчик не понял, что на кадрах была инсценировка, снятая полицейскими и следователями. После передачи денег мужчина был задержан.

Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что подозреваемый в убийстве бизнесмена в Челябинской области сдался полиции.