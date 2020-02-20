В Оренбургской области задержали подозреваемого в подготовке заказного убийства

Короткая ссылка
Сотрудники СУ СК России по Оренбургской области и МУ МВД России «Орское» задержали подозреваемого в подготовке заказного убийства.
В Оренбургской области задержали подозреваемого в подготовке заказного убийства
  • РИА Новости

Об этом сообщает orenday.ru.

По информации следователей, 47-летний мужчина решил убить своего знакомого, с которым сложились неприязненные отношения на почве семейного конфликта. Он позвал 51-летнего приятеля, пообещав вознаграждение. Тот обратился в полицию.

19 февраля «киллер» встретился с подозреваемым в Орске, где предъявил видеозапись в качестве доказательства совершённого преступления. Заказчик не понял, что на кадрах была инсценировка, снятая полицейскими и следователями. После передачи денег мужчина был задержан.

Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что подозреваемый в убийстве бизнесмена в Челябинской области сдался полиции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить